Jesus oli löönud ka City avavärava mängu 11. minutil. Külalismeeskond jõudis 1:1 viigini üheksa minutit enne normaalaja lõppu, kui skoori tegi Islandi koondise täht Gylfi Sigurdsson.

Võit tõstis Manchester City 49 punktiga kolmandale kohale. Kaks esimest on Chelsea ja Tottenham vastavalt 59 ja 50 punktiga. Arsenalil on neljandana 47 ja Liverpoolil viiendana 46 punkti.

Väljalangemistsoonist vaid punkti kaugusel asuv Swansea on kogunud 24 vooruga 21 punkti, mis annab 17. koha.

Täna kell 18.00 mängivad veel tiitlikaitsja Leicester City ja Manchester United. Leicester on hetkel 21 punktiga alles 16. ja ManU 42 punktiga kuues.

Jesus's late show helps Man City earn a dramatic win and sees them move up to 3rd in the #PL pic.twitter.com/ciU2JFJRWQ

— Premier League (@premierleague) February 5, 2017