Järgmine Sami Hyypiä? Noor Soome keskkaitsja liitus Liverpooliga

Raitanen liitub esialgu tiimi U-18 võistkonnaga, mida juhendab Liverpooli legend Steven Gerrard.

"See on mu karjääri uhkeim hetk. Loodan, et palju selliseid on veel tuemas. Ei jõua järgmise hooaja algust ära oodata," kirjutas soomlane Twitteris.

Raitanen pärineb spordiperest: tema isa oli kuulus hokimängija Rauli Raitanen, kes aitas Soome koondise esimese MM-medalini (hõbe) 1992. aastal Prahas. Seni pallis Patrik Soome esiliigaklubis Pori Jazz.

Tänase lepinguga astub Patrik Soome vutilegendi Sami Hyypiä jälgedes, kes oli samuti kaitsja ja mängis end Liverpooli fännide südametesse aastatel 1999-2009.

Proudest moment in my career and I hope there is plenty more coming⚽️ Can't wait for the next season to start💪🏼 #LFC pic.twitter.com/lJe32o0APy— Patrik Raitanen (@paacerii) June 1, 2017