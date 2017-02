Liverpooli legend Jamie Carragher nimetas eilse kaotusmängu patuoinaks peatreener Jürgen Kloppi, kes tema hinnangul järjepidevalt koosseisuvalikuga puusse paneb.

Liverpool kaotas väljalangemistsoonis asunud Leicester Cityle 1:3. Ragnar Klavani asemel mängis keskkaitses Lucas Leiva, kes tegelikult on poolkaitsja. See pole sugugi esimene kord Leival seda rolli täita.

"Olen kindel, et Lucas Leiva saab täna Liverpooli fännidelt piisavalt peapesu, aga tegelikult mul on temast kahju. Olin õnnelik, kui ta välja vahetati. Ma ei saa teda süüdistada. Ta ei tohiks seal mängida. See on sama, nagu panna mind paremale äärele ja küsida, miks ma oma keskkaitsjale tuupi ei teinud," rääkis endine kaitsja Carragher ajalehele Liverpool Echo.

"Ma lihtsalt ei suudaks seda. Samuti ei saa loota, et Lucas saaks võidu sprintida Vardyga, kui meeskond on surutud kõrgele keskjoone juurde. Ta pandi positsioonile, mis teda täielikult paljastas. Teda ei saa süüdistada. Süüdistada tuleks Jürgen Kloppi, kes ta sellele positsioonile paneb."

Küsimusele, kas ta kardab, et Liverpool võib Meistrite liiga kvalifikatsioonist eemale jääda, vastas Carragher: "Ma kardan hetkel rohkem, et Everton meid kätte saab! Aga muidugi seda ka."

Carragher osutas veel ühele kurvale numbrile. Nimelt on Liverpool tänavu sisse lasknud 33 väravat, mis on esikaheksa meeskondadest kõige kehvem näitaja.

"Nad lasevad hooaja jooksul sisse 50 väravat ning on seda sel hooajal jälle tegemas. Klopp pole selle vea parandamiseks midagi teinud. See on tõsine murekoht," jätkas Carragher.

"Liverpool on olnud sel hooajal üks suurimaid väravalööjaid, aga nad ei saa teha suvel sama, mida Manchester United tegi, kui nad meeskonnaga rahul polnud - minna ja osta maailmaklassi ründaja nagu Ibrahimovic ja tuua maailmarekordilise summa eest Pogba, pallurid, kes suudavad mängu muuta."