Pühapäevases Premier League'i kohtumises Chelsea ja Hull City vahel ränga peavigastuse saanud Hulli poolkaitsja Ryan Mason viidi väljakult otse haiglasse, kus talle tehti koljuluumõra tõttu kiirkorras operatsioon.

Mason sai vigastada kohtumise alguses, kui põrkas standardolukorra järel hirmsal kombel peadpidi kokku Chelsea keskkaitsja Gary Cahilliga. Kui Cahill sai väikese toibumisaja järel kohtumist jätkata, siis Masonit tohterdati väljakul kümmekond minutit, enne kui ta kanderaamil murult ära kanti.

"Klubi saab kinnitada, et Ryan Mason sai kohtumises Chelseaga koljuluumõra. Ta viidi St. Mary haiglasse, kus talle tehti operatsioon. Ryani seisund on stabiilne ning plaani kohaselt jääb ta mõneks päevaks haiglaravile," seisis Hull City avalduses.

Chelsea 2:0 võiduga lõppenud mängu järel pöörasid kõik asjaosalised mõistagi oma tähelepanu just Masonile. "Kõik Chelseas tahaksid talle kõige paremat soovida. See oli väga halb kokkupõrge," sõnas Chelsea peatreener Antonio Conte. "Tahaksime soovida talle kiiret paranemist ning loodame, et ta on peagi väljakutel tagasi."