Jalgpallilegend: Guardiolal ei läheks Liverpoolis sugugi paremini kui Kloppil

Inglismaa jalgpallikoondise ja FC Liverpooli endine mängumees John Barnes leiab, et Manchester Cityga Premier League`i juhtiv Pep Guardiola ei suudaks Liverpoolis teha paremat tööd kui Jürgen Klopp.

"Treenerid saavad oma tiimist vaid maksimumi välja pigistada, mitte rohkem. Mina arvan, et Klopp on kogu potentsiaali välja võtnud. Nende tase ongi neljas või viies koht," märkis Barnes, vahendab Goal.com.

"Kui Guardiola oleks nende Liverpooli jalgpalluritega - ma ei ütle, et nad on halvad mängijad - , ei pruugiks tal sugugi paremini minna, sest Manchester Cityl on kõrgema tasemega mehed. Kindlasti ei saavutaks ta sama, mida oma praeguse tiimiga."

"Liverpool on hetkel teisest kohast nelja punkti kaugusel, seega pole seis sugugi paha. Aga me peame kaitses paremini ja stabiilsemalt mängima. Tulevikus, kui Klopp saab sellise satsi kokku, nagu ta sai näiteks Dortmundi Borussias, on tal võimalik enamat püüda," lisas Barnes.

Viiendal kohal asuv Liverpool kohtub täna õhtul kell 19.30 Chelsea`ga, kes on neist hetkel kolme punkti kaugusel.