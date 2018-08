Jalgpalli maailmameister tabati Londonis autoroolist purjuspäi

Politsei pidas Llorisi juhitud auto kinni täna varahommikul Gloucester Place`i tänaval, teatab BBC Sport. 31-aastane prantslane jäeti kautsjoni tasumise järel vabadusse, kuid 11. septembril peab ta kohtu ette astuma.

Suvel Prantsusmaa koondisega maailmameistriks tulnud Lloris on tänavu Premier League`is löönud kaasa mõlemas Tottenhami võidumängus. Tottenham on alistanud Newcastle Unitedi 2:1 ja Fulhami 3:1. Järgmine kohtumine on neil esmaspäeval, kui võõrsil astutakse vastamisi Manchester Unitediga.

Lloris kolis Tottenhami 2012. aastal Lyonist ning on tänaseks Inglismaal pidanud 256 liigamängu.