"Jalgpalli Donald Trump" küsib Liverpoolilt 23-aastase mängija eest hingehinda

Portugali tippklubi Lissaboni Sporting ei kavatse oma 23-aastasest poolkaitsjast Bruno Fernandesest võitluseta loobuda ning küsib palluri vastu huvi tundva Liverpooli käest tema eest lausa 100 miljonit eurot.

Portugali väljaande O Jogo väitel on Liverpooli esindajad Fernandese agentidega juba korduvalt kohtunud ning loodavad kamba peale leida parima viisi, kuidas mängija Liverpooli saata. Takistuseks võib saada aga mehe praegune tööandja Sporting, kes küsib Portugali koondislase teenete eest ei rohkem ega vähem kui 100 miljonit eurot.

Sportingi president Bruno de Carvalho on sealjuures tuntud karmikäelise juhina, kes kompromisse ei tee - hiljuti ületas ta uudiskünnise, kui ähvardas pärast kaotust Euroopa liigas tiimist koguni 19 mängijat vallandada. Erinevates väljaannetes on de Carvalhot nimetatud koguni "jalgpalli Donald Trumpiks". Seetõttu võib arvata, et kui de Carvalho tõesti ei soovi Fernandesest loobuda, võib Liverpooli jaoks ülemineku teoks tegemine saada väga keeruliseks.