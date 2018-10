Itaalia meedia: Manchester United soovib Jose Mourinho asemele Itaalia tipptreenerit

Pärast viimaste kuude kehvi tulemusi on Jose Mourinho jätkamine Manchester Unitedi eesotsas sattunud suure küsimärgi alla. Kui varasemalt seostati suvel Madridi Reali peatreeneri ameti maha pannud Zinedine Zidane'i Inglismaa klubiga, siis Itaalia väljaande Calcio Mercato andmetel on Unitedi uueks sihtmärgiks Massimiliano Allegri.

Calcio Mercato teatel on Unitedi esindajad juba kontakteerunud Allegri kaaskonnaga, et teada saada, kas itaallane on huvitatud tööst.

Allegri juhendas 2011. aastal AC Milani Itaalia meistriks. Alates 2014. aastast töötab ta Juventuses ning on võitnud klubiga neli Serie A tiitlit. Lisaks on tema juhendamisel jõudnud Juventus kahel korral Meistrite Liiga finaali.

Manchester United asub Premier League'is kaheksa vooruga kaheksandal kohal. Liidrist Manchester Cityst jäädakse maha seitsme punktiga.