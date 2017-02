Chelsea jalgpalliklubi peatreener Antonio Conte võib juba tänavuse hooaja järel koduigatsuse tõttu ameti maha panna ja Serie A-sse naasta, kirjutab Itaalia väljaanne La Repubblica.

47-aastane itaallane teeb Inglismaal fantastilist debüüthooaega ning on juhtinud Chelsea kindlalt liidrikohale. 12 vooru enne Premier League`i hooaja lõppu on Chelsea edu lähima rivaali ees juba 10 punkti.

La Repubblica andmetel tunneb Conte vastu konkreetset huvi Milano Inter, kes on eduka treeneriga juba läbirääkimisi alustanud ja talle kopsaka pakkumise teinud. Hetkel Stefano Pioli juhtimisel mängiv Inter asub Serie A-s kuuendal kohal.

Conte lahkumisele võib kaasa aidata asjaolu, et itaallane polevat rahul Chelsea omaniku Roman Abramovitšiga, kes pole siiani teada andnud, millise rahasummaga saab treener suvel mängijaid ostes arvestada.

Conte on varem Serie A-s juhtinud Torino Juventuse kolme meistritriitlini.