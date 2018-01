Inglismaal peeti ajalooline jalgpallimäng, kus oli esmakordselt abiks videokohtunik

Inglismaa jalgpallis peeti täna ajalooline matš, sest Brighton Hove Albioni ja Crystal Palace`i karikamängus oli esmakordselt peakohtunikul abiks videokohtunik.

Mängu võitis Brighton 2:1. Kodumeeskond läks avapoolaja keskel Dale Stephensi väravast juhtima, 69. minutil Liverpool eksjalgpallur Mamadou Sakho viigistas, kuid kolm minutit enne lõpuvilet tõi Glenn Murray tabamus Brightonile ikkagi võidu.

Murray värava puhul oli seejuures kahtlus, et see löödi käega. Videokordus aga näitas, et pall lendas võrku Murray põlvest ja peakohtunik Andre Marriner jättis tabamuse jõusse.

FA karikasarja neljandas ringis kohtub Brighton esiliigaklubi Middlesbrough`ga.