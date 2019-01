Inglismaa tippklubi juhendaja Pochettino avaldas enda tulevikuplaanid

Argentiinlane lükkas ümber Inglismaa meedia kuulujutud, mis on seostanud teda nii Manchester Unitedi kui Madridi Reali peatreeneri ametiga.

"Ma loodan ja soovin, et saan jätkata siin järgmised 20 aastat ning alles siis otsustada, kas lahkuda või lõpetada hoopis oma karjäär," vahendas jalgpalliportaal Goal.com Pochettino sõnu. "Olen keskendunud Tottenhami juhendamisele ja tahan aidata saavutada klubil seda, mida nad soovivad."

"See oleks fantastiline," jätkas Pochettino. "Olen siin väga õnnelik. Mulle meeldib siin pinge all töötada, nii et miks ma ei peaks jätkama?"

Argentiinlane lisas veel, et soovib siiski nõu pidada Arsene Wengeriga, kes veetis linnarivaali Londoni Arsenali eesotsas 22 aastat. "Pean ühel päeval Wengerilt küsima, kas on võimalik nii pikalt ühte klubi juhendada. Tahan teada, kas ta on rahul sellega, kuidas tema ametiaeg seal lõppes. Minu arust oli ebaõiglane, kuidas inimesed teda lõpus kohtlesid."

Pochettino asus Tottenhami peatreeneriks 2014. aastal ning tema juhendamisel on klubi viimase nelja aasta jooksul kolmel korral lõpetanud Premier League'i esikolmikus.