Inglismaa Premier League palkas uue juhi Animal Planetist

Premier League`i ajaloo esimeseks naisjuhiks saanud Dinnage töötas siiani meedaiorganisatsioonis Discovery, kus juhtis kanalit Animal Planet.

Senine jalgpallijuht, 59-aastane Richard Scudamore teatas suvel, et lahkub aasta lõpus ametist. Scudamore töötas sellel kohal 19 aastat.

"Olen väga põnevil, et saan sellisesse fantastilisse ametisse asuda," sõnas Dinnage. "Premier League on paljudele inimestele väga tähtis ja mul on suur au, et saan juhtida niivõrd dünaamilist ja inspireerivat organisatsiooni."

"Loodan klubide toetusel selle profiliiga fantastilist populaarsust ja edu veelgi kasvatada," lisas uus tegevjuht.