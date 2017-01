Inglismaa valitseva jalgpallimeistri Leicester City ründaja Leonardo Ulloa tunneb end "reedetuna" ja keeldub klubi esindamast, sest peatreener Claudio Ranieri ei lasknud tal meeskonda vahetada.

Ulloa, kes on tänavu platsile saanud vaid 12 korda ja löönud ühe värava, esitas eelmisel nädalal ametliku lahkumissoovi. Tüli paisus suuremaks täna, kui Leicester lükkas tagasi lähikonkurendi Sunderlandi 7 miljoni naelsterlingi suuruse pakkumise.

Ulloa kirjutas seejärel Twitteris: "Ütlen Leicesteri fännidele suure lugupidamise juures, et tunnen, et Ranieri ja klubi on mind reetnud ning alt vedanud. Ma ei mängi enam nende eest...."

Ründaja lisas Sky Sportsile, et Ranieri ei ole antud lubadust pidanud: "Treener on viimastel nädalatel mulle korduvalt kinnitanud, et kui tuleb pakkumine vähemalt 4-5 miljoni väärtuses, aitab ta mul lahkuda."

30-aastase argentiinlase palkamise vastu on huvi ilmutanud ka hispaanlaste Alaves, kes tegi kuu alguses 1,7 miljoni naelase pakkumise, ja türklaste suurklubi Galatasaray.

Ulloa on Leicesteri rekordost - klubi maksis tema eest 2014. aasta juulis 8 miljonit naela.

Mullu üllatuslikult meistritiitli võitnud Leicester on tänavu kaotanud juba pooled liigamängud ning asub alles 15. kohal. Kui liider Chelsea`ga on vahe juba 34 punkti, siis väljalangemistsoonist lahutab Leicesterit vaid 5 punkti. Homme seisab Leicesteril ees ülioluline võõrsilmäng lähirivaal Burnley`ga.