Inglismaa kõrgliigaklubi sai dopingureeglite rikkumise eest karistada

Premier League`i jalgpalliklubi West Ham United sai Inglismaa jalgpalliliidult (FA) dopingureeglite rikkumise tõttu karistada.

FA kinnitas täna, et West Ham Unitedi meeskond on viimase 12 kuu jooksul kolmel korral esitanud oma mängijate asukoha valesti ning dopingukütid pole seetõttu saanud jalgpallureid testida. West Hamil on aega süüdistustele vastata kuni 27. veebruarini.

Ida-Londoni klubi teatas täna, et dopingusüüdistust ei ole saanud ükski West Hami mängija ning rikkumine on seotud vaid klubi administratsiooni tegevusega.