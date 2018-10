Inglismaa koondise tähtmängija pikendas Tottenhamiga lepingut

Milton Keynes Donsis karjääri alustanud Alli liitus Tottenhamiga kolm hooaega tagasi 6 miljoni euro eest. 22-aastane inglane on tänaseks löönud Hotspuris 153 mänguga kokku 48 väravat. Inglismaa koondist on noor mängumees esindanud juba 31 korda.

"Olen Tottenhamis veedetud aega nautinud. Ootan põnevusega, mida tulevik toob," teatas poolkaitsja Instagrami vahendusel.

Alli on juba mitmes Tottenhami võtmemängija, kellega klubi on tänavu lepingut pikendanud. Uue pika kontrahti on viimastel kuudel sõlminud ka Harry Kane, Son Heung-min, Erik Lamela ja Harry Winks.

Tottenham kaotas eile õhtul Premier League`is Manchester Cityle 0:1 ja langes turniiritabelis viiendale kohale. Tabeli tipus on aga endiselt väga tihe - esiviisik mahub vaid viie punkti sisse.