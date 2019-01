Inglismaa koondise peatreenerist saab Manchester Unitedi järgmine juhendaja?

Seni on üsna palju räägitud, et Unitedi juhendamise võtab üle praegune Tottenhami loots Mauricio Pochettino. Viimased signaalid viitavad aga sellele, et Pochettino jääb Londonisse ning Manchesteri suurklubil tuleb pilgud mujale suunata.

Inglismaa meedia teatel on Unitedil olemas nimekiri treeneritest, kellega soovitakse läbirääkimisi pidada. Pikalt on selle nimekirja eesotsas olnud endine Madridi Reali juhendaja Zinedine Zidane. Aina enam on räägitud, et Solskjaer võib ka tulevaks hooajaks ametisse jääda.

Uue nimena olevat United sellesse nimekirja lisanud aga Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate'i. Southgate on üheks kandidaadiks kerkinud just Pochettino tõttu.

Southgate'il on praegu kehtiv leping Inglismaa Jalgpalli Liiduga, mille kohaselt peaks ta koondist juhendama 2022. aasta Katari MM-i lõpuni.