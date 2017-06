Inglismaa jalgpallurid läbisid enne koondisemänge karmi sõjaväetreeningu

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate viis oma hoolealused nädalavahetuseks koos treenitud mereväelastega metsa, et õpetada meestele meeskonnavaimu.

48-tunnine laager võeti ette eesmärgiga tuua miljonäridest jalkastaarid tagasi maa peale ja õpetada neile meeskonnavaimu ka palliplatsist eemal. Kuigi mäng Šotimaaga on juba sellel laupäeval, pidas Southgate tavalistest trennidest tähtsamaks, et muidu rivaalitsevad staarid omavahel paremini läbi saaks.

Jalgpalluritele aga ei hoiatatud ette, et veedavad nädalavahetuse metsas. Tähtedelt võeti ära ka nende mobiilid, et õpetada neid sotsiaalmeediast eemale hoidma ja innustada üksteisega suhtlema. Kohalviibinud mereväelased õpetasid staaridele ka kuidas teha lõket ja meisterdada endale ase metsas leiduvast materialist.





"Ma tahtsin näidata neile, et ka selline maailm eksisteerib. Parim tulemus sellest kogemusest on see, et me töötasime nagu tiim ja seal oli tõeline side mängijate vahel," ütles Southgate, kes on viimasel ajal paistnud silma teistsuguste treeningmeetoditega.





Peale nädalavahetust metsas lasti jalgpallitähed koju toibuma, et naasta teisipäeval palliplatsile.