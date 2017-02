Spursile tõi koduväljakul võidu ründaja Harry Kane, kes realiseeris 58. minutil Son Heung-mini teenitud penalti.

14 vooru enne meistriliiga hooaja lõppu on Londoni klubidel kolmikjuhtimine - Chelseal on 59, Tottenhamil 50 ja Arsenalil 47 punkti. Neljas on täna Hull Cityle 0:2 kaotanud Liverpool, viies mängu vähem pidanud Manchester City (mõlemal 46 punkti).

Spurs keep up their title chase as Harry Kane ensures they remain unbeaten at home in the #PL this season #TOTMID pic.twitter.com/XUV5u0mKS5

— Premier League (@premierleague) February 4, 2017