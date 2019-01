Inglismaa jalgpallitreener: Liverpool sai hakkama häbiväärse teoga!

Warnock on nördinud, et Liverpool andis oma paremkaitsja Nathaniel Clyne`i laenule mitte neile, vaid Bournemouthi.

"See on häbilugu!" põrutas Warnock BBC Radio Walesile. "See juhtum Nathaniel Clyne`iga on tohutu pettumus, tunnen seda mängijat hästi, ta tegi debüüdi minu käe all."

"Ma ei ole pettunud mitte üksnes poisis endas, vaid ka Liverpoolis, sest nad ei helistanud mulle, ei andnud mulle olukorrast teada," lisas Warnock, kes ei teadnud Bournemouthi huvist midagi.

"Tegin kõik õigesti ja mulle lubati, et ta on sellel nädalal minu mängija, ning nüüd näen televisiooni vahendusel seda uudist... See on häbilugu ja tõelise klassi puudumine Liverpooli poolt," kurjustas Cardiffi klubi juhendaja.

Liverpool otsustas 27-aastase Clyne`i laenule anda, sest ta oli tänavu väljakule pääsenud vaid ühes mängus. Inglise liiga liidermeeskonna kindlaks esinumbriks paremal äärel on tõusnud alles 20-aastane Trent Alexander-Arnold.

Clyne tegi Premier League`is debüüdi 2008. aastal, kui tema toonast koduklubi Crystal Palace`it juhendas just Warnock.