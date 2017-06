Inglismaa jalgpallis võib sündida üllatuslik klubivahetus

Inglismaa mullune hõbedameeskond Tottenham Hotspur jahib Inglismaa jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi keskkaitsjat Chris Smallingut, teatab ajaleht The Sun.

Kuna United ostis rootslase Victor Lindelöfi, peaks uuel hooajal Manchesteri tippklubi keskkaitsepaari moodustama just Lindelöf ja Eric Bailly. See tähendab, et Smalling, kes on viimastel aastatel kuulunud Inglismaa rahvuskoondise algkoosseisu, taandub Unitedis varumeheks.

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino on siiani keskkaitses usaldanud belglasi Toby Alderweireldi ja Jan Vertonghenit, kuid lõppenud hooajal kasutas argentiinlane tihti ka kolmemehelist keskkaitseliini. Kuna inglane Eric Dier on mänginud pigem poolkaitses ja austerlase Kevin Wimmeri tulevik on lahtine, oleks Smalling Tottenhami jaoks väga hea täiendus.

Unitedi eest ligi 250 mängu pidanud 27-aastase Smallingu leping saab läbi 2018/19 hooajaga.