Inglismaa jalgpallilegend varises telestuudios kokku ja viidi kriitilises seisus haiglasse

Täna oma 61. sünnipäeva tähistav Hoddle pidi üles astuma BT Sporti stuudios, kuid inglast tabas hommikul enne saadet tõsine terviserike.

Gary Lineker, kes on "Match of the Day" saatejuht, teatas sotsiaalmeedias: "Väga murettekitavad uudised Glenn Hoddle`i kohta. Ta varises BT stuudios kokku. Meie mõtted on Glenni ja tema perega. Pea vastu, Glenn!"

Hoddle võitis mängijakarjääri jooksul Tottenham Hotspuri rivistuses FA Cupi ja Uefa Cupi ning esindas ka Monaco, Swindoni ja Chelsea klubisid. Inglismaa koondist juhendas ta 1998. aasta MMil.