Inglismaa jalgpallikoondise esiväravaht sattus bensiinijaamas karmi röövi ohvriks

Inglismaa jalgpallikoondise väravavaht Joe Hart sattus bensiinijaamas röövi ohvriks. Hart oli just lahkunud koduklubi West Ham Unitedi treeningkeskusest, kui pätid ta kahel mootorrattal ümber piirasid.

Hart oli alles hiljuti sattunud samuti röövi ohvriks, kui tema koduukse eest varastati üle 100 000 euro väärt Range Rover.

Seekord sattus Hart röövi ohvriks, kui ta oli bensiinijaamas oma autot tankimas. Mootorratastel liikunud varaste saagiks langes Harti telefon, käekell ning rahakott. Vahejuhtum leidis aset Romfordi lähedal Essexis.

“Joe ei saanud röövi käigus vigastada, kuid juhtunu oli tema jaoks paras šokk. Ta on pikk ja jõuline mees. Vargad pidid olema ikka päris nahaalsed, et julgesid teda röövida,“ sõnas Harti lähedane ajalehele The Sun.

Alles eelmisel kuul mõisteti üks mootorrattal liikunud varas 11 aastaks vangi, kuna ta üritas varastada Andy Carrolli käe pealt 25 000 eurot maksvat kella.