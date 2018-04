Inglismaa jalgpallikoondise ekskapten suri 61 aasta vanuselt

30. märtsil südameinfarkti saanud Wilkins viidi Londoni haiglas kunstlikku koomasse, millest ta enam välja ei tulnudki.

Wilkins mängis oma eduka karjääri jooksul sellistes tippklubides nagu Chelseas, Manchester Unitedis, AC Milanis ja Pariisi Saint-Germainis. Viimastel aastatel töötas ta treeneri ja stuudioeksperdina. Aastatel 2008 kuni 2010 oli ta Chelsea`s Guus Hiddinki ja Carlo Ancelotti abitreeneriks.

Wilkinsi perekond tänas "kõiki Ray sõpru, kolleege ja poolehoidjaid" toetavate sõnumite eest.

"Puhka rahus, Ray, sinust hakatakse kohutavalt puudust tundma," seisab Chelsea klubi järelehüüdes.

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ