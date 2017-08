Inglismaa jalgpalliklubid püstitasid maailmarekordi

Nimelt on Premier League`i klubid kulutanud sel suvel uute mängijate ostmiseks rekordilised 1,3 miljardit eurot. Varasem tippmark kuulus samuti Inglismaa liigale - mullu suvel osteti mängijaid 1,1 miljardi eest.

Tänavu on kõige rohkem kulutanud Manchester City (241,6 miljonit eurot), järgnevad Manchester United (159) ja Everton (152,6). Kõige väiksema summaga on siiani läbi ajanud Stoke City (7,6), Crystal Palace (8,6) ja Swansea City (12,5).

Inglismaal saab üleminekuid veel vormistada kuni 1. septembrini.

PL summer spending breaks world record for one division in one transfer window with Southampton's signing of Wesley Hoedt. Nine days to go. pic.twitter.com/AS2z0C44Y7

