Inglismaa esiliiga väravavahil diagnoositi verevähk

Wolverhampton Wanderersi 31-aastasel väravavahil Carl Ikemel diagnoositi leukeemia ehk verevähk.

Ikeme sai haigusest teada kui andis meeskonna hooaja ettevalmistuse käigus vereproove. Lähemal uurimisel diagnoositi Nigeeria koondislasel valgeveresus ehk leukeemia.

"Kogu Wolverhapmtoni meeskond on täielikus šokis. Ikeme diagnoosi oli südantlõhestav kuulda," ütles klubi ametlikus avalduses üks meeskonna juhte Laurie Dalrymple.

Möödunud hooajal Wolvesi väravaraame 33 korral kaitsnud Ikeme alustab koheselt keemiaravi.

Ikeme on klubi hingekirjas olnud juba 2003. aastast ja on kaasalöönud 200 kohtumiseses.

"Me teame, milline võitleja Carl on ja mul pole kahtlustki, et täpselt samamoodi võitleb ta ka selle haigusega," lisas Dalrymple. "Kahtlemata on teda eesootav raviprotsess pikk ja raske, kuid klubi toetab teda täielikult."