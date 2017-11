Inglismaa ekskoondislane nõuab Arsene Wengerilt vabandust

Inglismaa jalgpallikoondise endine ründetäht Alan Shearer ootab, et Arsenali peatreener Arsene Wenger vabandaks Manchester City mängumehe Raheem Sterlingi ees.

Wenger väitis eile pärast 1:3 kaotust Manchester Cityle, et Sterling "sukeldus" ja pettis välja penalti, mille järel pääses City 2:0 juhtima.

"Ma arvan, et see ei olnud penalti. Me teame, et Sterling sukeldub hästi. Ta teeb seda väga hästi," sõnas Wenger BBC Spordile.

Shearer andis prantslase kriitikale vastulöögi, teatades: "See polnud mingil juhul sukeldumine ja see oli penalti. Üks asi on, kui Wenger juhib tähelepanu oma meeskonna puudustelt kõrvale, kuid hoopis teine teema on, kui kellegi ausus seatakse kahtluse alla ja eksitakse. Ma arvan, et ta võlgneb Sterlingile vabanduse."