Inglismaa dopinguekspert: narkootikumide tarvitamine on Inglismaa jalgpallurite seas laialt levinud

Kaspar Ruus RUS

Chesteri Ülikooli professor Ivan Waddington, kes on aastaid uurinud narkootikumide tarvitamist sportlaste seas, avaldas, et tegevus on eriti levinud Inglismaa jalgpallurite seas, vahendab Independent.