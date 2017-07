Inglise meedia: Lacazette viibib täna Arsenalis meditisiinilisel ülevaatusel

Briti suurimate väljaannete sõnul on Lyoni ründaja Alexandre Lacazette teisipäeval Londonis meditsiinilisel ülevaatusel.

Põhjus miks Lacazette Inglismaa pealinnas viibib on lihtne - suve algusest saadik on käinud kuulujutud, et mängija on liitumas Arsenaliga.

Kuid hiljuti kinnitas Lyoni president Jean-Michel Aulas, et Arsenali peatreener Arsene Wenger tunneb ründaja vastu huvi ja arvatavasti on üleminekust teatamine vaid tundide või paari päeva küsimus.

Lacazette'i meditsiinilisel ülevaatusel viibimist on siiani kinnitanud kõik suurimad Briti väljaanded, mis annab alust uskuda, et üleminek on tõesti toimumas.

Lacazette'i esialgseks hinnaks määrati 51 miljonit eurot, kuid tänapäeva hindadega jalgpallis võib see tõusta ligi 60 miljonini.