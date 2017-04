Inglise meedia Klavanile ei halastanud: see oli õudusunenägu, ta peaks olema alles klubi neljas valik

Inglise meedia andis Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani eilsele esitusele Bournemouthi vastu ühese hinnangu - kohutav.

31-aastane viljandlane oli süüdi külaliste viigiväravas, mistõttu jäi Liverpool ilma kolmest punktist. Klavan lasi nimelt liiga kergelt lähidistantsilt löögile Joshua Kingi, kellel võimaluse realiseerimisega probleeme ei tekkinud.

Nii hindas Klavani esitust 10 palli süsteemis Inglise meedia:

Liverpool Echo: Hinne 4 (madalaim). "Lasi liiga kergelt viigivärava olukorras Kingi löögile. Tema positsioonivalik tegi mitmel korral varemgi (Jürgen) Kloppi vihaseks ja (Joel) Matipi teisel poolajal väljakule saatmine tõestas, et sakslane polnud meeskonna kaitsetööga rahul."

This is Anfield: Hinne 5,5 (madalaim). "See oli õudusunenägu. Eestlane asendas vigastatud (Joel) Matipi, kuid see oli üks nendest esitustest, mis annab aru, et Klavan peaks tegelikult olema alles meeskonna neljas keskkaitsja. Nagu (Simon) Mignolet ja (Dejan) Lovren, nii oli ka Klavani kohavalik mitmel korral ebatäpne, samuti jäi ta Bournemouthi vasturünnakutel selgelt liiga aeglaseks. Oleks saanud viigivärava olukorras tegutseda paremini."

Mirror: Hinne 6 (jagab madalaimat nelja mängijaga). "Järjekordne usaldusväärne esitus tugeva kesktormaja vastu, kuid söötmine ebakindel."

Express.co: Hinne 4 (madalaim): "Tihti oma positsioonilt väljas. Eksis viigivärava olukorras Kingi vastu."