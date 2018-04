Inglise meedia | Klavan ja Van Dijk koos keskkaitsesse panna oleks suur risk

Klavan on Van Dijkiga koos mänginud loetud minutid

Liverpooli jalgpallimeeskonnal seisavad ees tihedad kaks nädalat, mille sisse mahuvad nii UEFA Meistrite liiga poolfinaalkohtumised AS Romaga kui ka tähtsad vastasseisud koduliigas, kus kaalul koht esinelikus.

Liverpooli väljaanne "This is Anfield" vaagib probleeme kaitsjatega ja näeb tunneli lõpus valgust. Nii Dejan Lovren kui Joe Gomez peaks olulisteks mängudeks peatreeneri Jürgen Kloppi valikus tagasi olema.

Väljaanne kirjutab, et Lovreni tagasitulek on hädavajalik, kuna Virgil Van Dijki ja Ragnar Klavani koos keskkaitsesse panemine oleks ülimalt riskantne. Mõlemad on harjunud mängima keskkaitses vasakul ning nendega alustamine oleks suur risk.

Van Dijk ja Klavan on võistlusolukorras koos väljakul olnud vaid mõne minuti, eelmises Premier league´i mängus Bournemouthiga, kui tuli teha sunnitud vahetus. Lovren sai kerge vigastada.