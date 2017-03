Inglismaa väljaanded, kes Liverpooli jalgpalliklubi tegemisi põhjalikult kajastavad, hindasid Ragnar Klavani eilset esitust Burnley vastu kõrgelt.

Liverpooli fännileht This is Anfield andis Klavanile kümnepallisüsteemis hindeks 7. "Läks natuke aega, et Burnley ründaja Andre Gray kiirusega harjuda, aga mida aeg edasi, seda kindlamaks ta esitus muutus. Tegi mitmeid olulisi puhtakslöömisi ning oli lõpuks kaitseliinist kõige domineerivam; üks blokk Ashley Barnesi löögile pärast seda, kui Liverpool juhtima asus, oli äärmiselt vajalik," iseloomustati eestlase mängu.

Hindega 7 tunnustas This is Anfield veel vaid kahte väravalööjat, Emre Cani ja Giorginio Wijnaldumit. Wijnaldum tunnistati ka mängu parimaks.

Liverpool Echo oli meeskonna hinnete üldise nivoo seadnud pisut madalamale ning nii sai Klavan hindeks 5. "Küllaltki nigela kaitseliini parim lüli. Ei olnud küll kiirust, et Grayga võidu joosta, kuid korvas selle oma kogemustega ning tegi kindlaks, et kiiruse puudumist polnud väga märgata. Tegi Barnesi vastu teisel poolajal ülitähtsa blokeeringu," kõlas nende hinnang.

Liverpool Echo seadis hinde 7 vääriliseks vaid väravavahi Simon Mignolet' esituse.

Liverpool sai Burnley üle pühapäeval raske 2:1 võidu.