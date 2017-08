Inglise meedia: Coutinho liitumine Barcelonaga on vaid tundide küsimus

BBC andmetel võib täna kuulda suuri ülemineku uudiseid, sest Philippe Coutinho liitumine FC Barcelonaga on jõudmas haripunkti.

Brasiilase eest makstakse alguses 90 miljonit eurot ning boonustega koos võib lõplik summa ulatuda 120 miljonini.

25-aastane Coutinho on olnud terve suve Hispaania klubi huviorbiidis ning pärast eelmise nädala Neymari liitumist PSG-ga on see enam kui kindel, et Barcelona tahab ründeliini tugevdada.