Inglise liiga kümnes meeskond kavatseb soetada Barcelona kaitsja

Premier League'i meeskond West Bromwich Albion planeerib osta FC Barcelona kaitsjat Thomas Vermaelenit.

Vermaelen, kes mängis viis aastat Londoni Arsenali ja sai isegi kapteniks, on saanud platsile ainult 11 mängus katalaani klubi eest kahe hooaja vältel ning otsib võimalust meeskonda vahetada. Eelmisel hooajal viibis ta laenul AS Romas, kuid mängis ka seal ainult üheksas kohtumises.

Sky Sportsi andmetel on Vermaeleniga lepingust huvitatud ka Crystal Palace, kuid viimasel hetkel on kaitsjast huvitatud ka West Brom. Meeskond ei oleks nõus belglase eest palju maksma, kuid tundub, et ka Barcelona tema eest suur summat ei nõua.