Inglise jalgpalliklubid peavad edaspidi tööintervjuule võtma vähemalt ühe etnilise vähemuse esindaja

Inglismaa jalgpalliliit (FA) võttis vastu seaduse, mis kohustab alaliitu ja ka kõiki klubisid tulevikus vabadele töökohtadele laskma kandideerida vähemalt ühel etnilise vähemuse taustaga inimesel.

Briti meedia nimetab seadust oma Rooney Rule'iks (Dan Rooney järgi nimetatud seadus - toim) ehk Ameerika jalgpalli profiliigas NFL 2003. aastal vastu võetud reegli koopiaks.

FA tegevdirektor Martin Glenn põhjendab reegli vajalikkust. "FA on kõigi jaoks. See näitab, et võimalus teha karjääri ka teisiti kui mängides, on miski, mida FA tõsiselt propageerib. FA tahab saada kaasavaks organisatsiooniks, kus ka tööjõud esindab rohkem neid inimesi, kes tänapäeval jalgpalli mängivad."

Inglise jalgpalliklubid nõustusid reeglit järgima hakata 1. jaanuarist, juunikuust rakendatakse uut seadust ka klubide akadeemiates.

Novembris viidi läbi uuring, millest selgus, et ainult 22 töökohta 482-st Inglismaa neljas tugevamas liigas olid täidetud etniliste vähemuste poolt.