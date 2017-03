Briti ajalehe Sunday Expressi andmetel on Arsenali jalgpallimeeskonna peatreener Arsene Wenger jõudnud klubi juhtkonnaga kompromissile ning jätkab juhendaja ametis veel ühe aasta.

Wengerile pakuti hooaja alguses Arsenali poolt kaheaastast lepingut, kuid tänaseks on jõutud kokkuleppele, et prantslane jätkab veel ühe hooaja.

Arsenal sai eile Inglise meistriliigas viimasest viiest mängust juba neljanda kaotuse, jäädes West Bromwich Albionile alla 1:3. Wenger tunnistas ootamatu kaotuse järel, et on oma tuleviku osas otsuse teinud, kuid see avalikustatakse mõne aja pärast.

"Ma olen tuleviku osas otsuse teinud, annan sellest teile peagi teada," sõnas Wenger. "Meil on käsil unikaalselt halb seeria, mida me pole näinud 20 aastat. Kaotame mäng mängu järel ja see on minu jaoks praegu märksa olulisem küsimus kui minu tulevik."