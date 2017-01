Liverpooli kaotas kolmapäeval Inglise liigakarika poolfinaali avamängus võõrsil Southamptoni jalgpalliklubile 0:1. Värava peasüüdlane Ragnar Klavan sai Inglise ajalehtedelt oodatult kehva hinde, kuid madalalt hinnati ka teiste Liverpooli mängumeeste panust.

Liverpool Echo hinded Liverpooli mängijatele: Loris Karius 8, Nathaniel Clyne 5, Ragnar Klavan 5, Dejan Lovren 6, James Milner 6, Lucas Leiva 8, Gini Wijnaldum 5, Emre Can 4, Adam Lallana 5, Roberto Firmino 6, Daniel Sturridge 5.

Klavani mängu kohta kirjutas Liverpool Echo järgmist: "Väga ebaõnnestunud puhtaks löömine, mis viis Redmondi väravani. Ei suutnud end ka hiljem tõhusa kaitsetööga tõestada. Nagu ka Sunderlandiga mängus lähevad tema vead Liverpoolile hetkel kalliks maksma."

Ajalehe Mirror hinded: Karius 7, Clyne 6, Lovren 5, Klavan 5, Milner 6, Lucas 6, Can 6, Wijnaldum 5, Lallana 6, Firmino 6, Sturridge 6.

This Is Anfieldi hinded: Karius 8, Clyne 5, Lovren 5, Klavan 5, Milner 5, Lucas 5, Can 5, Wijnaldum 5, Lallana 5, Firmino 5, Sturridge 5.