Inglased imestavad Ragnar Klavani imelise tõusu üle

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavan on viimasel ajal näidanud FC Liverpooli ridades suurepäraseid esitusi. Liverpool Echo veergudel ilmuvas podcastis Peotry in Motion arutleti muuhulgas Klavani viimase aja heade esituste üle.

Kui teemaks oli viimatine 1:1 viik Evertoniga, siis kaitseliinist rääkides peatuti eelkõige Dejan Lovrenil, kelle eksimuse tõttu sai Everton penalti, millest tuli ka vastaste ainus värav. Mitmel koral rõhutati, et horvaat on kindlalt peatreener Jürgen Klopi lemmik ning sakslane soovib Lovrenit mängitada ka olukorras, kus ta ei ole just parimas hoos.

Kaitseliinist edasi rääkides tõdeti, et viimasel ajal on vähe räägitud Eesti koondise kaptenist Ragnar Klavanist. Ühiselt jõuti tõdemuseni, et põhjus peitub eestlase heades esitustes ning viimasel ajal ei ole olnud põhjust teda kritiseerida.

Klavanit tunnustati kui stabiilset mängijat. Eestlane ei olevat saate tegijate hinnangul küll absoluutne tippmees, kuid ta on suutnud viimasel ajal tõesti hästi mängida ja teinud oma töö eeskujulikult ära.

Loomulikult mainiti ära, et Klavan krooniti eelmisel nädalal juba viiendat korda Eesti aasta jalgpalluriks.