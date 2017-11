Ilus žest: Watford tasus katkise bussiga teele jäänud fännide taksoarved

Mart Poomi viimane koduklubi Watford hoolitseb oma fännide eest. Eile Newcastle Unitedi mängule teel olnud 40-50 toetajat jäid katkise bussi tõttu tee äärde ja pidid võtma hulga taksosid, mille arve klubi tagantjärele tasus.

Kokku kergitas Watford fännide nimel kukrut umbes 2000 naelsterlingi (2235 euro) võrra, kirjutab BBC Sport.

"Ma ei usu, et ükski teine klubi sellist asja teinud oleks. Minu arve ainuüksi oli juba 347 naela. Oleme kõik äärmiselt tänulikud!" ütles 40 aastat Watfordi toetanud Alexander.

"See ilus päev sai võimalikuks vaid tänu klubi heldusele. Nad läksid palju kaugemale, kui oleks pidanud. Vot selline on klubi on meil!!"

Buss läks katki umbes 160 km enne sihtkohta jõudmist. Watford võitis Premier League'is võõrsil Newcastle'it 3:0 ning jätkab 13 vooru järel liigatabelis 21 punktiga 8. kohal.

Samal ajal vabandas Chelsea oma fännide ees, kes jäid eile maha neid Liverpooli viima pidanud erirongist.