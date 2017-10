Iker Casillas on Liverpooli radaril

Legendaarsest Hispaania väravavahist Iker Casillasest võib jaanuaris saada Ragnar Klavani klubikaaslane.

36-aastane Casillas on hetkel langenud FC Porto varumeestepingile ning seda on märgatud ka Inglismaal. Ajaleht The Sun kirjutab, et 167-kordsel Hispaania internatsionaalil hoiavad silma peal Liverpool ja Newcastle United.

Liverpool on küll viimasel ajal lootnud belglase Simon Mignolet ja sakslase Loris Kariuse peale, kuid tänavuste kasinate tulemuste valguses võib väike muutus väravapostide vahel ehk isegi kasu tuua.

Casillas jälgis pingilt ka Porto viimast Meistrite liiga kohtumist võõrsil RB Leipzigi vastu, kui algrivistuses eelistati 24-aastast Portugali väravavahti Jose Sad.

Casillas on kolmekordne Meistrite liiga võitja. Madridi Realiga on ta tulnud Hispaania meistriks viiel hooajal. Mehe auhinnakapis on ka kaks EM-i ja üks MM-i tiitel. Jalgpallistatistikud ja -ajaloolased (IFFHS) valisid ta parimaks väravavahiks viiel korral järjest aastatel 2008-2012. Samal perioodil kaitses ta FIFA sümboolse koosseisu puuri.