Ibrahimovic peab Unitediga liitudes leppima suure palgakärpega

Inglismaa meedia andmetel võib Zlatan Ibrahimovic hiljemalt jaanuarikuus uuesti Manchester Unitediga liituda, kuid Rootsi vutikoondise eksründaja peab leppima suure palgakärpega.

Unitedi mulluse hooaja suurim väravakütt sai aprillis vigastada ning Inglismaa klubi otsustas seejärel temaga lepingu pikendamisest loobuda.

Inglismaa ajalehe Express andmetel on United nüüd Ibrahimovicile pakkumist ette valmistamas, kuid kindel on, et ründetähe palganumber langeb märkimisväärselt. Mullu teenis Ibrahimovic 365 000 naela ehk umbes 400 000 eurot nädalas.