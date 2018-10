Ibrahimovic astus Mourinho kaitseks välja

"Kõik kritiseerivad Mourinhot ja ma arvan, et see ei ole tulemuste tõttu, vaid tema iseloomu ja eluviisi pärast. Meil mõlemal on oma selge arvamus ja nägemus asjadest, me oleme isiksused," sõnas Ibrahimovic väljaandele Sport.es.

Rootsi koondise endise ründetähe arvates saavad tema ja Mourinho taolised inimesed teistega võrreldes vähem kiita.

"Meid kritiseeritakse, kui asjad lähevad halvasti, kuid kui asjad sujuvad hästi, oleme meie sellega rohkem rahul kui kriitikud. Inimesed püüavad olla neutraalsed, täiuslikud, et meedia neid ei ründaks. Aga need, kes peavad end täiuslikeks, on tegelikult endale suureks probleemiks," arutles 37-aastane Ibrahimovic.

Ibrahimovic esindas Manchester Unitedit hooaegadel 2016/17 ja 2017/18 ning lõi 53 mänguga kokku 29 väravat.