Inglise meedia teatel on Ragnar Klavani koduklubi Liverpool silma peale pannud Milano Interi poolkaitsjale Ivan Perišicile, kes täna jookseb Tallinnas platsile Horvaatia jalgpallikoondise kaptenina.

Daily Expressi teatel on lisaks Liverpoolile Perišicist huvitatud ka Manchester United ja Londoni Chelsea. Mehe hinnaks arvatakse olevat 35 miljonit naela (40,5 miljonit eurot).

Liverpooli horvaadist keskkaitsja Dejan Lovren utsitas peatreener Jürgen Kloppi: "Meie, mängijad ei tea üleminekutest kunagi midagi, kuniks see lõpuks tehtud on. Aga Perišici suguse mängija liitumine Liverpooliga oleks suurepärane. Ta on tippklassi mängija. Kõik Liverpooli mängijad võtaksid ta avasüli vastu."

Perišic, kes ütles eile Eesti ajakirjanikele, et teab meie koondisest vaid Klavanit, toodi Interisse 2015. aasta suvel Wolfsburgist. Itaalia klubi eest on ta pidanud 70 mängu ja löönud 18 väravat.