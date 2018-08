Hooaja algus ohus? Ragnar Klavan jätab tänase kontrollmängu vigastuse tõttu vahele

Liverpooli ametlik Twitter kinnitas, et Klavanit on tabanud väike tagareievigastus, mistõttu ta täna koosseisu ei kuulu.

Klubi eest teeb täna debüüdi Brasiilia koondise väravavaht Alisson Becker.

Liverpooli jaoks algab ametlike mängude hooaeg järgmisel pühapäeval, kui kodus võetakse vastu West Ham United.

🔴 TEAM NEWS 🔴@Alissonbecker makes his #LFC debut. Bobby returns. Klavan out due to a minor hamstring strain.

Watch today’s game live on @LFCTV and @LFCTV GO: https://t.co/MwNy34KVHd pic.twitter.com/N0GFQ4yTOi