Hollandi legend: Chelsea tegi Gonzalo Higuaini palkamisega suure vea

Chelsea võttis Higuaini, kes on varem Sarri käe all mänginud Napolis, Juventusest laenule.

Gullit leiab, et see polnud Higuaini mängustiili arvestades kõige õigem samm. "Ma loodan, et ma eksin, tõesti loodan, kuid Higuain on vanamoodne ründaja, kes vajab tsenderdusi kasti, kuid arvestades Eden Hazardi ja Williani mängustiili, ta palli väga palju saama ei hakka. Need kaks murravad sisse, triblavad ja üritavad ise lüüa. Seetõttu nad ei vaja sellist tipuründajat nagu Higuain," arutles Gullit.

"Minu arvates vajab Chelsea ründajat, kes suudaks ka keskväljal mängida ning oleks palliga efektiivne ja samas kastis hea lõpetaja. Näiteks Roberto Firmino, kes langeb Liverpoolis keskväljale, on sellise ründaja suurepärane näide," lisas Gullit, kes juhendas Chelsea`t mängiva treenerina aastatel 1996-98.

Seda, et Chelsea on viimasel ajal väravate löömisega raskustes, tõestab ilmekalt fakt, et nad on viimase kuue Premier League`i mänguga löönud kokku vaid viis väravat. Seejuures kolmes kohtumises - Leicesteri, Southamptoni ja Arsenali vastu - jäädi kuivale.