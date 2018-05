Hispaania meedia: Liverpool on valmis Salahi vahetama kolme Reali jalgpalluri vastu

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on väidetavalt valmis oma staarründajast Mohamed Salahist loobuma, kui saab Madridi Realist vahetustehinguna vastu kolm jalgpallurit, kirjutab Hispaania väljaanne Don Ballon.

Liverpool loodab tänavu 43 väravat löönud Salahi vastu saada ründavad poolkaitsjad Gareth Bale`i ja Mateo Kovacici ning väravavahi Keylor Navase.

Klopp on varem selgelt mõista andnud, et tahab suvel meeskonda tuua uue väravavahi. Kuigi sakslane on kaasmaalase Loris Kariuse tänavu esinumbriks usaldanud, võivad suvel klubida liituda sellised tippnimed nagu Navas, Madridi Atletico puurilukk Jan Oblak või Stoke Cityga esiliigasse langev Jack Butland.

Sky Sportsi eksjalgpallurist kommentaator Ian Wright on samuti üsna kindel, et Liverpool ostab uue väravavahi. "Kui Liverpool tahab Manchester Cityle vastu saada, siis on just väravavahi koht see, mis vajab tugevdamist. Oblaki tasemega meest oleks vaja, kes aitaks oma tõrjetega suuri mänge võita," leidis Wright.