Hispaania jalgpallilegend on Chelsea ridadest lahkumas

Fabregas alustas eilset kohtumist algkoosseisus ning kui ta vahetati välja 85. minutil, hakkas kogu publik talle aplodeerima. 31-aastane hispaanlane lahkus väljakult pisarates.

"Emotsioonid said minust võitu," sõnas Fabregas pärast kohtumist. "Ma ei oodanud, et see kõik täna nii lõppeb. Austusest Chelsea vastu ei saa ma hetkel midagi lähemalt selgitada, kuid kõik teavad minu olukorda."

"Aeg lendab kiirelt," jätkas hispaanlane. "Tunnen, et alustasin alles eelmisel nädalal profikarjääri, kuid olen tegelikult mänginud juba 15 aastat. Noortele mängijatele soovitan üht: nautige igat sekundit."

Inglismaa meedia teatel on Fabregas liitumas Prantsusmaa kõrgliiga klubi Monacoga.

Fabregas liitus Chelseaga 2014. aastal. Eelnevad kolm hooaega veetis ta FC Barcelona ridades. Oma profikarjääri alustas hispaanlane Londoni Arsenalis, kelle eest sai ta kaheksa aastaga kirja 303 kohtumist. Ta on tulnud nii Hispaania kui Inglismaa meistriks. Ta oli osa Hispaania koondisest, kes võitis aastatel 2008 ja 2012 EM-i ning 2010. aastal MM-i.