Hispaania ajaleht: Madridi Reali jalgpallur läheb laenule Chelsea`sse

Ajalehe Marca andmetel tehakse 24-aastase Kovačići laenuleminek avalikuks lähipäevadel.

Kumbki klubi pole võimalikku laenulepingut kommenteerinud. Reali peatreener Julen Lopetegui kinnitas aga, et Kovačić on koduklubis õnnelik: "Ta treenib meie juures normaalselt. Mateo on meie tiimi liige ning ma olen temaga väga rahul."

Kovačić on Reali hingekirjas kolmandat aastat, kuid pole suutnud siiani algkoosseisu murda, sest Euroopa valitseva meistri keskväljal on kindlad põhimehed Luka Modric ja Toni Kroos.

Real maksis 2015. aastal Kovačići eest Milano Interile 29 miljonit eurot.