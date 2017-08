Hispaania ajaleht avaldas summa, mille Barcelona on valmis Liverpooli tähe eest maksma

Hispaania ajalehe Marca teatel on FC Barcelona jalgpalliklubi valmis Liverpooli tähtmängija Philippe Coutinho eest välja käima kuni 100 miljonit naelsterlingit.

Hispaania gigant vajab Paris Saint-Germaini siirdunud Neymari asemele hädasti uut ründajat, kuid Liverpool on nende esialgse 78 miljoni naelase pakkumise tagasi lükanud. Nüüd kirjutab Marca, et Barcelona juhid on teinud otsuse, et brasiillase eest ollakse nõus välja käima kuni 100 miljonit naela. Ajalehe andmetel on Barcelona klubi esindajad juba Inglismaal, et lähipäevil Coutinho ost lõpule viia.

Kataloonia suurklubi teenis Neymari müügi eest teatavasti 222 miljonit eurot ehk 200 miljonit naela.