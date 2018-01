Hirmus paljastus: diktaator Gaddafi oli 2004. aastal "paari tunni kaugusel" Manchester Unitedi ostmisest

Endine Liibüa diktaator Muammar Gaddafi oli 2004. aastal väga lähedal sellele, et saada Manchester Unitedi omanikuks.

2004. aastal soovisid Unitedi toonased omanikud John Magnier ja JP McManus oma 29,9-protsendilisest osalusest loobuda ning palusid selle müügil abi Türgi-Küprose rahandustegelasekt Mehmet Dalmanilt, kes avaldas Sunday Timesile, et ta lendas juba eralennukiga Liibüasse, ent tehingu üksikasju arutada ning huvi oli tõsine.

"Inimesed võib-olla ei mõista, kui lähedal see tehing reaalsuseks saamisele oli. Manchester Unitedist oleks võinud saada Liibüa omanduses olev klubi. Me räägime mõnest tunnist, see oli nii lähedal," rääkis Dalman.

Otsustavaks sai lõpuks siiski raha - osapooled kokkuleppele ei jõudnud ning osalus osteti lõpuks ameeriklastest Glazerite perekonna poolt, kes sai hiljem enda omandusse ka enamusosaluse. Gaddafi hankis endale hoopis Itaalia klubi Perugia. Perugia eest mängis lõpuks ka Gaddafi poeg Al-Saadi.