Ragnar Klavani koduklubi Liverpool saab peagi tagasi oma ründaja Sadio Mane, kes kukkus koos Senegali koondisega Aafrika Rahvuste Karikaturniiril veerandfinaalis välja.

Alagrupis häid esitusi näidanud Senegalile sai kaheksa parema seas saatuslikuks Kamerun, kellele penaltiseerias kaotati. Sealjuures eksis kõigi mängijate peale vaid üks pallur - selleks oli just Mane, kelle löögi suutis Kameruni väravavaht tõrjuda.

Liverpooli järgmine kohtumine toimub juba teisipäeval, kui Premier League'i suures duellis minnakse vastamisi liidri Chelseaga.

Lisaks Kamerunile jõudis Aafrika meistrivõistlustel poolfinaali ka Burkina Faso, kes oli tulemusega 2:0 üle Tuneesiast. Ülejäänud veerandfinaalides lähevad täna vastamisi Kongo DR - Ghana ning Egiptus - Maroko.

Liverpool on sel kalendriaastal olnud tõsistes raskustes - kaheksast matšist on võidetud vaid üks ning koduplatsil on saadud kolm kaotust järjest.